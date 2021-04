Roma | senti Delvecchio | «Servono 14-15 giocatori perfetti per passare»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Marcospinge lanel confronto con l’Ajax: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante dei giallorossi sulla gara Marco, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sfida per il ritorno dei quarti di Europa League. «Sono sicuro che laaffronterà la partita con la giusta concentrazione e fiducia. Per scaramanzia non dico niente su passaggi del turno o altro, dico solo che bisognerà avere serenità ed essere attenti a tutto. Partite così si vincono solo con 14 o 15». L'articolo proviene da Calcio News 24.