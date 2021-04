Roma, parte colpo mentre pulisce pistola: guardia giurata uccide cognata (Di giovedì 15 aprile 2021) Stava pulendo la sua pistola quando un colpo, partito accidentalmente, ha raggiunto e ucciso la cognata che era in casa con lui. E’ successo ieri pomeriggio a Gallicano del Lazio. L’uomo, una guardia giurata di 53 anni, era nell’abitazione in via Prenestina Antica quando con l’arma di ordinanza ha esploso accidentalmente due colpi, uno dei quali ha colpito e ucciso la cognata 42enne morta sul colpo. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati impegnati nelle indagini, la salma è stata portata a Tor Vergata per l’autopsia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Stava pulendo la suaquando un, partito accidentalmente, ha raggiunto e ucciso lache era in casa con lui. E’ successo ieri pomeriggio a Gallicano del Lazio. L’uomo, unadi 53 anni, era nell’abitazione in via Prenestina Antica quando con l’arma di ordinanza ha esploso accidentalmente due colpi, uno dei quali ha colpito e ucciso la42enne morta sul. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati impegnati nelle indagini, la salma è stata portata a Tor Vergata per l’autopsia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

sole24ore : Treno «Covid-free» al via il 16 aprile sulla Roma-Milano. Parte solo chi è negativo al test - Laura6989457040 : RT @Armaduc4: Buongiorno Roma “E ci sei adesso tu Al centro dei pensieri miei La parte interna dei respiri tu sarai La volontà Che non si l… - rep_roma : Roma, guardia giurata pulisce la pistola: parte un colpo che uccide la cognata [aggiornamento delle 09:31] - SHIN_Fafnhir : @Mendel_64 Della peggiore destra di sempre fa parte anche il #PD, quindi se ci entra pure #Calenda non è che possa… - UnioneSarda : #Roma: guardia giurata pulisce la pistola, parte un colpo che uccide la cognata -

Ultime Notizie dalla rete : Roma parte Lucio Magri e il sentimento sociale Non post - comunista, ma neo - comunista ' , edizioni Efesto, Roma 2021), è quello di ripercorrere, proprio nell'anno in cui ricorre il centenario del PCI, una biografia in parte ancora sconosciuta, ...

Guardia giurata pulisce la pistola, parte un colpo e colpisce la cognata: morta 42enne a Gallicano nel Lazio Una donna di 42 anni è stata uccisa da un colpo di pistola a casa del cognato. È accaduto ieri a , in provincia di . Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati per i rilievi e della ...

Campioni di vaccini Astrazenca sequestrati analizzati in Olanda Roma, 15 apr. (askanews) - Si sono concluse le operazioni di consegna, da parte dei Carabinieri del NAS di Catania, dei campioni di vaccini anticovid-19 AstraZeneca presso il "R.I.V.M." - Istituto Naz ...

Ormai è guerra sui morti, pronta la denuncia per la Raggi. Ecco perché i cimiteri di Roma scoppiano Ormai quella che sta andando in scena a Roma si può definire la «guerra dei morti». Le vittime «al quadrato» sono ...

Non post - comunista, ma neo - comunista ' , edizioni Efesto,2021), è quello di ripercorrere, proprio nell'anno in cui ricorre il centenario del PCI, una biografia inancora sconosciuta, ...Una donna di 42 anni è stata uccisa da un colpo di pistola a casa del cognato. È accaduto ieri a , in provincia di . Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati per i rilievi e della ...Roma, 15 apr. (askanews) - Si sono concluse le operazioni di consegna, da parte dei Carabinieri del NAS di Catania, dei campioni di vaccini anticovid-19 AstraZeneca presso il "R.I.V.M." - Istituto Naz ...Ormai quella che sta andando in scena a Roma si può definire la «guerra dei morti». Le vittime «al quadrato» sono ...