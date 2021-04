Roma-Ajax, Ten Hag nel pre-partita: “Possiamo riscattarci” (Di giovedì 15 aprile 2021) “All’andata abbiamo creato tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Abbiamo concesso due gol che non dovevamo concedere. Abbiamo l’opportunità di riscattarci. La Roma può essere pericolosa in contropiede, ma noi abbiamo difeso bene all’andata. Stekelenburg può dare più sicurezza tra i pali, sta facendo un ottimo lavoro, ci dà tranquillità e affidabilità”. In maniera abbastanza inconsueta, il tecnico dell’Ajax Erik Ten Hag si è presentato nel pre partita della sfida contro la Roma ai microfoni di Sky Sport e si è detto fiducioso in vista dell’imminente partita da dentro o fuori. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) “All’andata abbiamo creato tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Abbiamo concesso due gol che non dovevamo concedere. Abbiamo l’opportunità di. Lapuò essere pericolosa in contropiede, ma noi abbiamo difeso bene all’andata. Stekelenburg può dare più sicurezza tra i pali, sta facendo un ottimo lavoro, ci dà tranquillità e affidabilità”. In maniera abbastanza inconsueta, il tecnico dell’Erik Ten Hag si è presentato nel predella sfida contro laai microfoni di Sky Sport e si è detto fiducioso in vista dell’imminenteda dentro o fuori. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax Roma - Ajax dalle 21 diretta. Formazioni: dietro Dzeko torna Mkhitaryan. Tadic davanti per ten Hag La sua Roma , stasera contro l' Ajax all'Olimpico, è chiamata a prendersi la semifinale di Europa League. I numeri sono dalla parte giallorossa: quando la Roma in passato ha vinto in trasferta ha ...

DIRETTA/ Roma Ajax (risultato 0 - 0) video streaming tv: formazioni ufficiali in campo! DIRETTA ROMA AJAX (RISULTATO 0 - 0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Mentre la diretta di Roma Ajax sta per cominciare, vale la pena ricordare che il cammino dei giallorossi in questa Europa League è entusiasmante:...

Mkhitaryan: "Non dobbiamo pensare all'andata, vogliamo cercare di vincere" Il trequartista prima di Roma-Ajax: "A questo punto ogni errore può essere decisivo, bisognerà giocare senza sbagliare niente. Mi sento bene, non so se giocherò tutti i 90 minuti" ...

Roma-Ajax live dalle 21: dietro Dzeko torna Mkhitaryan Si riparte dal successo giallorosso in terra olandese (1-2). Un ottimo risultato che però non lascia tranquillo Fonseca:«Servirà la partita perfetta» ha detto ieri ...

