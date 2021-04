Roma-Ajax, dove vederla. Match decisivo all’Olimpico (Di giovedì 15 aprile 2021) Vittoria, pareggio o sconfitta per 0-1 permetterebbero ai giallorossi di andare in semifinale Ajax-Roma, dove vederla Ajax-Roma, dove vederla Ajax-Roma, dove vederla – La notte dello Stadio Olimpico sarà quella delle grandi occasioni, anche se senza pubblico. Una partita storica, se si pensa che la Roma è l’ultima squadra italiana ancora in corsa in Europa e che nelle competizioni continentali solo in sette occasioni i giallorossi hanno raggiunto una semifinale, dovendo a volte andare anche molto indietro nel tempo. L’ultima circostanza è anche abbastanza recente e si trattava della Champions League contro il Liverpool nel 2018. Questa sera la ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 aprile 2021) Vittoria, pareggio o sconfitta per 0-1 permetterebbero ai giallorossi di andare in semifinale– La notte dello Stadio Olimpico sarà quella delle grandi occasioni, anche se senza pubblico. Una partita storica, se si pensa che laè l’ultima squadra italiana ancora in corsa in Europa e che nelle competizioni continentali solo in sette occasioni i giallorossi hanno raggiunto una semifinale,ndo a volte andare anche molto indietro nel tempo. L’ultima circostanza è anche abbastanza recente e si trattava della Champions League contro il Liverpool nel 2018. Questa sera la ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax Europa League, formazioni ufficiali e risultati in diretta LIVE del ritorno dei quarti Martinez ROMA - AJAX ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca AJAX (4 - 3 - 3): ...

CMIT TV - Europa League, la cronaca di Roma - Ajax: SEGUI la DIRETTA Appuntamento su CMIT TV per la diretta di Roma - Ajax, gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League Nuovo appuntamento con CMIT TV questa sera per la cronaca in diretta di Calciomercato.it della sfida tra Roma e Ajax. ...

Roma-Ajax, dove vederla. Match decisivo all’Olimpico Roma-Ajax, dove vederla. Match decisivo all'Olimpico. Vittoria, pareggio o sconfitta per 0-1 regalerebbero ai giallorossi la semifinale.

Roma-Ajax, le scelte di Ten Hag: tra i pali ci sarà Stekelemburg Ecco la formazione degli olandesi L’Ajax ha pubblicato su Twitter la formazione ufficiale scelte da Ten Hag in vista della gara di questa sera contro la Roma. Ecco gli undici che scenderanno in campo: ...

