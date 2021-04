Roma-Ajax dalle 21 diretta. Formazioni: dietro Dzeko torna Mkhitaryan. Tadic davanti per ten Hag (Di giovedì 15 aprile 2021) Si riparte dal successo giallorosso in terra olandese (1-2). Un ottimo risultato che però non lascia tranquillo Fonseca:«Servirà la partita perfetta» ha detto ieri il... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 aprile 2021) Si riparte dal successo giallorosso in terra olandese (1-2). Un ottimo risultato che però non lascia tranquillo Fonseca:«Servirà la partita perfetta» ha detto ieri il...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax Europa League, la Roma attende l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale Questo giovedì 15 aprile , alle ore 21, si gioca il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Ajax . La partita di andata, giocata ad Amsterdam una settimana fa, si è conclusa con una vittoria in trasferta della squadra capitolina per 1 - 2. Roma - Ajax sarà trasmessa in diretta da Sky ...

Roma - Ajax dalle 21 diretta. Formazioni: dietro Dzeko torna Mkhitaryan. Tadic davanti per ten Hag La sua Roma , stasera contro l' Ajax all'Olimpico, è chiamata a prendersi la semifinale di Europa League. I numeri sono dalla parte giallorossa: quando la Roma in passato ha vinto in trasferta ha ...

Mkhitaryan: "Non dobbiamo pensare all'andata, vogliamo cercare di vincere" Il trequartista prima di Roma-Ajax: "A questo punto ogni errore può essere decisivo, bisognerà giocare senza sbagliare niente. Mi sento bene, non so se giocherò tutti i 90 minuti" ...

Roma-Ajax live dalle 21: dietro Dzeko torna Mkhitaryan Si riparte dal successo giallorosso in terra olandese (1-2). Un ottimo risultato che però non lascia tranquillo Fonseca:«Servirà la partita perfetta» ha detto ieri ...

