Roma-Ajax 1-1 | giallorossi in semifinale | Tabellino e Highlights

(Di giovedì 15 aprile 2021) Dzeko risponde a Brobbey. Il gol degli olandesi non basta. Ora il Manchester United1-1, Cronaca,ed– Lariceve allo Stadio Olimpico gli olandesi dell’per la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Nel match d’andata, dopo il gol di Pellegrini è stata decisiva la rete spettacolare di Ibanez, che ha di fatto permesso aidi vincere il primo round per 2-1, rimontando il primo gol e il vantaggio momentaneo di Klaassen. La squadra di Fonseca ha così due risultati a disposizione su tre per passare il ...

SkySport : ?? ROMA-AJAX 1-1 Risultato finale ? ? #Brobbey (49’) ? #Dzeko (72’) ?? - CB_Ignoranza : La Roma elimina l’Ajax e vola in semifinale contro il Manchester Utd MAGICA ???? #Roma #EuropaLeague #Uel - DiMarzio : #UEL | #ASRoma in semifinale. Ajax eliminato, adesso c'è il Manchester United - bonagjergji1 : RT @Eurosport_IT: Magica Roma conquista la semifinale di Europa League!!! ???????? #RomaAjax #UEL #EuropaLeague - PaolotiZ : RT @Agenzia_Ansa: La Roma e' qualificata alla semifinale di Europa League. Nel ritorno dei quarti ha pareggiato 1-1 con l'Ajax dopo aver vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax

attendista. Nella ripresa,subito a segno (49') con il nuovo entrato Brobbey (assist di Schuurs). Latrema,poi pareggia con Dzeko (72') su cross deviato di Calafiori.- Lavola in semifinale di Europa League grazie al pari 1 - 1 che segue la vittoria dell'andata (2 - 1) in casa dell'. Nel primo tempo annullato il vantaggio di Veretout per fuorigioco del ...Roma-Ajax 1-1, la cronaca. Fonseca rilancia Dzeko dall'inizio, con Pellegrini e Mkhitaryan a supporto. La Roma vuole difendere il 2-1 dell'andata e prova a controllare il ritmo de ...Ricevi ultime notizie, video e statistiche della UEFA Europa League, lasciati il giovedì sera libero per la nostra copertura in diretta.