DiMarzio : La doppietta in semifinale di #CoppaItaliaPrimavera e la dedica a #Guerini. La #Lazio vola con Raul #Moro

Ultime Notizie dalla rete : Raul Moro Raul Moro, talento Lazio: ecco il giovane da valorizzare ROMA - Due gol e Lazio in finale di Coppa Italia. Raul Moro è stato il vero mattatore della sfida di Primavera: una doppietta per firmare la rimonta , esultanze scatenate, poi la dedica a Daniel Guerini. Ragazzo d'oro in tutti i sensi, lo spagnolo. ...

I campioni di domani: Fiorentina - Lazio sarà la finale di Coppa Italia Primavera Nella ripresa ecco il pareggio di Raul Moro, e la gara si decide ai supplementari, con la seconda rete di giornata di Moro . La finale tra Lazio e Fiorentina sarà una riedizione della gara del 2014, ...

Primavera, un’altra finale. Commisso tra critiche e soddisfazione La Fiorentina centra la terza finale di fila, può portare a tre i successi consecutivi in Coppa. Rocco torna di nuovo sulle troppe critiche ...

