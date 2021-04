Quando riaprono le palestre e le piscine? Speranze per maggio, le ultime novità (Di giovedì 15 aprile 2021) Il nuovo dpcm del Governo Draghi ripropone tra molti appassionati e praticanti il tema delle aperture di piscine e palestre. Un tema molto caro soprattutto alle migliaia di lavoratori e collaboratori del settore sportivo ancora fermi a casa a causa della pandemia. Nelle ultime ore si sente parlare di una possibile ripartenza a maggio, ma cosa c’è di vero? Andiamo a scoprirlo insieme. Il fatto che il mese di maggio sia oggetto di numerose ipotesi è strettamente collegato al contenuto del nuovo dpcm. Il Governo ha infatti confermato che non ci saranno zone gialle almeno fino alla fine di aprile: una stretta importante, che ha come obiettivo quello di salvaguardare la stagione estiva mentre la campagna vaccinale dovrebbe subire una notevole accelerazione. E’ quindi ovvio che palestre e ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Il nuovo dpcm del Governo Draghi ripropone tra molti appassionati e praticanti il tema delle aperture di. Un tema molto caro soprattutto alle migliaia di lavoratori e collaboratori del settore sportivo ancora fermi a casa a causa della pandemia. Nelleore si sente parlare di una possibile ripartenza a, ma cosa c’è di vero? Andiamo a scoprirlo insieme. Il fatto che il mese disia oggetto di numerose ipotesi è strettamente collegato al contenuto del nuovo dpcm. Il Governo ha infatti confermato che non ci saranno zone gialle almeno fino alla fine di aprile: una stretta importante, che ha come obiettivo quello di salvaguardare la stagione estiva mentre la campagna vaccinale dovrebbe subire una notevole accelerazione. E’ quindi ovvio chee ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Dai ristoranti alle palestre: le linee guida delle Regioni per la ripartenza Quando ragioneremo sui protocolli dovremo avere un'attenzione rispetto a questa impostazione nuova ... con le precauzioni e le limitazioni necessarie, prima dell'11 giugno ' "Se riaprono gli stadi, ...

Lombardia zona gialla? Fontana: "Dati positivi, presto apertura graduale" Palestre e piscine: quando riaprono? Ecco le nuove regole Nonostante un aumento dei contagi, Fontana vede positivamente i numeri odierni del bollettino Covid. "I dati di oggi in Lombardia - ha detto ...

L’Italia si prepara a riaprire: ecco la bozza delle nuove linee guida Ma è ancora scontro nella maggioranza tra aperturisti e rigoristi. Draghi vuole aprire prima le scuole. Salvini vuole aprire tutto ...

Riaperture, da maggio torna il giallo: il via a bar e ristoranti. Le palestre a metà mese Sarà decisa questa mattina la road map delle riaperture. Mario Draghi vuole dare un «segnale ai cittadini e alle imprese che non ce la fanno più». E questo ...

