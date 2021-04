Prudenza sulle riaperture per avere un' estate di rinascita | dice Speranza 

Leggi su agi

(Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - "In questo periodo di transizione, soprattutto nei prossimi due mesi, dobbiamo muoverci con senso di responsabilità. Lae un accorto gradualismo nelle, è il più forte investimento che possiamo realizzare per unadi ripresa e". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell'informativa in aula alla Camera sull'aggiornamento della campagna vaccinale. "Dall'esperienza di questi mesi abbiamo imparato che i tempi delle decisioni nel contrasto al virus sono determinanti. Bisogna essere tempestivi nelle chiusure e non sbagliare tempi e modi delle- ha avvertito - per non vanificare rapidamente i sacrifici fatti". "Certo - ha aggiunto - va data risposta alle preoccupazioni degli italiani, alla crescita intollerabile delle nuove ...