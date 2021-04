Olimpia Milano-Bayern Monaco, Eurolega basket: programma, orari, tv, streaming, date Playoff (Di giovedì 15 aprile 2021) Da una parte Ettore Messina, dall’altra Andrea Trinchieri. Olimpia Milano-Bayern Monaco è un po’ anche un derby, a causa delle tante presenze italiane sul fronte bavarese in questo quarto di finale che tanta storia può regalare su uno dei due fronti. Al Bayern, infatti, non solo allena Trinchieri, ma suo vice è Adriano Vertemati, fino alla stagione scorsa totem inamovibile a Treviglio; Daniele Baiesi è team manager, e in campo ci sono Diego Flaccadori e, tra settore giovanile e qualche presenza in prima squadra (più BBL che Eurolega), Sasha Grant. Quarta e quinta in stagione regolare, Olimpia e Bayern si sono affrontate con esiti simili e diversi: due vittorie milanesi, alla prima stagionale di un punto, a inizio girone di ritorno di 24 punti con ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Da una parte Ettore Messina, dall’altra Andrea Trinchieri.è un po’ anche un derby, a causa delle tante presenze italiane sul fronte bavarese in questo quarto di finale che tanta storia può regalare su uno dei due fronti. Al, infatti, non solo allena Trinchieri, ma suo vice è Adriano Vertemati, fino alla stagione scorsa totem inamovibile a Treviglio; Daniele Baiesi è team manager, e in campo ci sono Diego Flaccadori e, tra settore giovanile e qualche presenza in prima squadra (più BBL che), Sasha Grant. Quarta e quinta in stagione regolare,si sono affrontate con esiti simili e diversi: due vittorie milanesi, alla prima stagionale di un punto, a inizio girone di ritorno di 24 punti con ...

Advertising

OlimpiaMI1936 : ?? Comunicato dell'Olimpia Milano sull'attività giovanile ? - OlimpiaMI1936 : Sassari-Milano, fine 3° Quarto: 61-51 Olimpia. LeDay 17, Shields 14. #insieme #LBASerieA #SassariMilano #ForzaOlimpia @LegaBasketA - infoitsport : LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 73-85, Serie A basket in DIRETTA: l'Armani Exchange ritrova la vittoria in campi… - infoitsport : LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 60-64, Serie A basket in DIRETTA: trionfo meneghino - infoitsport : La Dinamo è Spissu, ma con 4 triple in fila Milano se ne va: l'Olimpia torna a sorridere in LBA -