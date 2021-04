Notre Dame vista dall’esterno a due anni dal tragico incendio

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 15 aprile 2021) Immagini degli esterni della cattedrale dia Parigi a dueesatti dall'che devastò l'edificio il 15 aprile 2019. C'è ancora una gigantesca gru e il cantiere, le fiamme distrussero il tetto e la guglia e il presidente Emmanuel Macron dopo la tragedia annunciò di volerla ricostruire in cinque. Nel 2020, in un videomessaggio, rinnovò questa promessa nonostante l'interruzione del cantiere durante il primo contenimento per il coronavirus. Oggi Macron visiterà i piani alti die le volte del coro prima di incontrare le squadre che lavorano alla fase di messa in sicurezza, prerequisito per la sua ricostruzione identica a prima.