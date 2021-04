Napoli-Inter Arbitra Doveri | Mazzoleni al Var Orsato per Atalanta-Juve Campionato col verme

(Di giovedì 15 aprile 2021)affidata asarà il Var.dirigerà lantus contro l’. La serie A colcome afferma Zilaini: “Diciamolo: vederedesignato (per l’ennesima volta) al VAR di una partita del) è come vedere Weinstein intento a fare il guardiano in un collegio femminile“. Una delle poche certezze in questoper ilal VAR. Nella mente dei tifosi azzurri è ancora viva l’immagine sconfortata di koulibaly, quandogli sventolò il cartellino rosso dopo che San Siro gli intonava dei cori razzisti. Oppure la gara contro il ...

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO Tornano al lavoro i nerazzurri, in campo al Centro Sportivo Suning per preparare la trasferta di N… - Inter : ?? | ARBITRO Verso #NapoliInter: Doveri dirigerà il match di domenica sera ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliInter sarà diretta dall’arbitro Doveri di Roma. ?? - ilnapolionline : [Foto] Svelate le nuove maglie del Napoli che debutteranno contro l'Inter - - steROSSONER : RT @Rossonerosemper: Le 7 società che fanno il 'palazzo oggi' sono quelle che han chiesto le dimissioni di Dal Pino: Atalanta, Fiorentina,… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter

Sarri ? Qualcosa di concreto c'è, così come l'intenzione.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI, Mazzoleni al VAR. Ziliani la prende con ironia UFFICIALE " DAZN regala ...Nicola Mora ed Arturo Muselli sono intervenuti a NapoliMagazine. Com per parlare della partitache si giocherà domenica al Maradona, delle possibilità che la squadra azzurra centri l'obietivo Champions League e di altro. Questi i loro interventi riportati da retecalcio.net Nicola ...Il tempo scorre e tra pochi giorni si assisterà al match tra Napoli e Inter. Alla vigilia di questa sfida è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Milan Skriniar, che ha commentato ...Intervistato da SuperNews, il giornalista Maurizio Pistocchi fa il punto sulla Serie A: "L’Inter non partiva con i favori del pronostico: sulla carta, a livello di rosa, Juventus e ...