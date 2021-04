Mercogliano, furto in un supermercato: 30enne denunciata (Di giovedì 15 aprile 2021) furto in un supermercato di Mercogliano: i Carabinieri hanno denunciato e allontanato con foglio di via una donna di 30 anni. La pattuglia della Stazione di Mercogliano era impegnata in un servizio predisposto principalmente per verificare l’attuazione delle disposizioni emanate dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus quando è subito intervenuta presso un Leggi su 2anews (Di giovedì 15 aprile 2021)in undi: i Carabinieri hanno denunciato e allontanato con foglio di via una donna di 30 anni. La pattuglia della Stazione diera impegnata in un servizio predisposto principalmente per verificare l’attuazione delle disposizioni emanate dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus quando è subito intervenuta presso un

