Maurizio Costanzo show: il rapporto tra Zorzi e Oppini

Ieri sera Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono stati ospiti del Maurizio Costanzo show. I due ex gieffini si sono esibiti in un fantastico duetto e poi hanno raccontato della loro meravigliosa amicizia nata nella casa del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi è ormai ospite fisso del fantastico Maurizio Costanzo show. Nella puntata di ieri sera insieme a lui era presente anche Francesco Oppini e Stefania Orlando.

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo Stefania Orlando dopo il Maurizio Costanzo Show sbotta: "Ignoriamoli" Stefania Orlando si sfoga dopo la sua ospitata al Maurizio Costanzo Show: 'Ignoriamoli" Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show . E tra i tanti ospiti del famoso talk show della seconda serata di Canale 5 c'era anche ...

Malika, la raccolta fondi per la ragazza cacciata di casa dai genitori: 'È meraviglioso' Maurizio Costanzo show, la confessione della vip in studio. Ma i fan criticano: 'E il tuo fidanzato?' Pubblicato il 15 - 04 - 2021 alle ore 13:10. Ultima modifica il 15 - 04 - 2021 alle ore 13:10 /

Maurizio Costanzo show: il rapporto tra Zorzi e Oppini Ieri sera Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono stati ospiti del Maurizio Costanzo show. I due ex gieffini si sono esibiti in un fantastico duetto e poi ...

Rabbia Giorgia Meloni sul filmato al Maurizio Costanzo in cui ride, ma i fan le dicono che è satira Non l'ha presa bene Giorgia Meloni la satira di Propaganda Live, con lei che ride al Maurizio Costanzo sul Decreto Zan ...

