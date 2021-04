Malika, la raccolta fondi per aiutarla supera i 100mila euro: “Grazie, donerò anche a chi è in difficoltà” (Di giovedì 15 aprile 2021) Malika, la raccolta fondi supera i 100mila euro Ha superato i 100mila euro la raccolta fondi lanciata per aiutare Malika Chalhy. La 22enne di Castelfiorentino cacciata di casa perché lesbica. Come ha raccontato per la prima volta nel servizio di Maria Elena Gottarelli su Fanpage, Malika è stata cacciata di casa dei genitori perché, in una lettera, aveva confessato di amare una donna. La sua storia ha attirato l’attenzione dei media, dei social e di tanti personaggi famosi: da Fedez, Mahmood, Elodie fino al presidente del Parlamento europeo David Sassoli. A lanciare la raccolta fondi sulla piattaforma crowdfunding ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021), laHato ilalanciata per aiutareChalhy. La 22enne di Castelfiorentino cacciata di casa perché lesbica. Come ha raccontato per la prima volta nel servizio di Maria Elena Gottarelli su Fanpage,è stata cacciata di casa dei genitori perché, in una lettera, aveva confessato di amare una donna. La sua storia ha attirato l’attenzione dei media, dei social e di tanti personaggi famosi: da Fedez, Mahmood, Elodie fino al presidente del Parlamentopeo David Sassoli. A lanciare lasulla piattaforma crowdfunding ...

