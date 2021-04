L'idea del governatore per una possibile riapertura (Di giovedì 15 aprile 2021) La proposta del governatore Vincenzo De Luca è di permettere ai ristoranti in Campania di restare aperti fino alle 23 ma senza movida. Ristoranti aperti in Campania fino alle 23 ma senza movida: la proposta di De Luca su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) La proposta delVincenzo De Luca è di permettere ai ristoranti in Campania di restare aperti fino alle 23 ma senza movida. Ristoranti aperti in Campania fino alle 23 ma senza movida: la proposta di De Luca su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : Il governo ha appena dato parere contrario al mio emendamento che prevede il coinvolgimento del parlamento per le m… - borghi_claudio : @PatriotSilvia Non provo a farti cambiare idea perchè mi sa che una decisione del genere ormai è stata ben consider… - CarloCalenda : Pensa a quella di un grande partito politico erede del socialismo, del comunismo e del cattolicesimo democratico ch… - Tata08215870 : RT @eu_phoriaa_: Il 14 Settembre 2020 Tommaso entra nella casa del GF con l'idea di non potersi fare degli amici. Il 14 Aprile 2021 Tommas… - Angelinidavide3 : RT @Angelinidavide3: @LizzoriFabrizio Questa foto da un’idea del nostro futuro voluto dal PD ! .. pfff , due culture opposte ! Non dimenti… -