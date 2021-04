Isola | Elisa Isoardi si ritira | incidente all’occhio è più grave del previsto

Leggi su donnapop

(Di venerdì 16 aprile 2021)si è dovutare da L’dei Famosi 2021 per unproblemadestro. Nonostante, ad inizio puntata, la naufraga sembrava avesse tutto sotto controllo, dopo poche ore la situazione è peggiorata. Per questo motivoè stata costretta a tornare in Italia per accertamenti medici. Scopriamo cosa è successo… Leggi anche::...