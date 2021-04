Isola 14 | è flirt tra Soleil Sorge e un altro ex di Belen Rodriguez? L’indiscrezione di Chi

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 15 aprile 2021) Continua a tenere banco la vita sentimentale dell’ex corteggiatrice ed ex protagonista de L’dei famosi: solo pochi mesi fa la bionda influencer era stata avvistata con l’ex diAndrea Iannone, ma la diretta interessata aveva prontamente smentito le voci di un loro, spiegando di aver incontrato per caso il pilota nel corso di una vacanza in Sardegna. I due si erano ritrovati poi in aereo e avevano chiacchierato amabilmente, ma nulla di più. A distanza di qualche mese,sembra essere protagonista di un nuovo, che la vede protagonista insieme ad unex fidanzato di, ovvero Gianmaria Antinolfi – paparazzato insieme allala scorsa ...