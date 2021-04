Incidenti stradali nell'Astigiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Doppio intervento oggi, giovedì 14 aprile, per i vigili del fuoco del comando provinciale, entrambi per Incidenti stradali. Questa mattina in località Barcara, frazione di Refrancore, un'auto si ... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 15 aprile 2021) Doppio intervento oggi, giovedì 14 aprile, per i vigili del fuoco del comando provinciale, entrambi per. Questa mattina in località Barcara, frazione di Refrancore, un'auto si ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti stradali Incidenti stradali nell'Astigiano Doppio intervento oggi, giovedì 14 aprile, per i vigili del fuoco del comando provinciale, entrambi per incidenti stradali. Questa mattina in località Barcara, frazione di Refrancore, un'auto si ribaltata. Il conducente è stato affidato alle cure del 118. I vigili del fouco hanno lavorato per rimettere ...

Ecco come realizzare in 5 minuti questo comodo supporto per il cellulare che può salvarci la vita mentre guidiamo Anche l'abitudine di chiedere informazioni stradali è diventata obsoleta. Tanto c'è sempre Google ... tra l'altro, tanto che è una delle principali fonti di distrazione e di incidenti. Ecco, quindi, ...

Incidente in via Ispica: urtata la colonnina del gas metano ACIREALE. La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania è intervenuta intorno alle ore 14,30 per un incidente stradale in via Ispica all’altezza del ...

Forte impatto nel Catanese, auto finisce contro palo della luce: conducente ferito, accertamenti in corso ACIREALE - La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania è intervenuta intorno alle ore 14,30 per un ...

