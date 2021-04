Il lancio di Y, nuovo rosé di Pasqua Vigneti e Cantine (Di giovedì 15 aprile 2021) In un mercato in espansione peri rosati, ecco la nuova proposta di Pasqua Seguendo il trend di crescita del 15,8% nel consumo di vini rosati tra 2009 e 2018 secondo il Nomisma Wine Monitor, la cantina veronese Pasqua da tempo segue con particolare attenzione l’evolversi di uno dei mercati più interessanti del nostro panorama vinicolo, il mondo dei rosé che, anche nel 2021, sarà area di interesse, crescita e innovazione. Ed è in questo contesto che oggi, dopo tre anni di ricerca e di lavoro sul vigneto, Pasqua Vigneti e Cantine presenta il suo nuovo progetto, tra eleganza ed equilibrio. Y è il nome scelto per il nuovo rosé, in cui coesistono elementi divergenti: complessità e freschezza, struttura e delicatezza, note fruttate e ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) In un mercato in espansione peri rosati, ecco la nuova proposta diSeguendo il trend di crescita del 15,8% nel consumo di vini rosati tra 2009 e 2018 secondo il Nomisma Wine Monitor, la cantina veroneseda tempo segue con particolare attenzione l’evolversi di uno dei mercati più interessanti del nostro panorama vinicolo, il mondo deiche, anche nel 2021, sarà area di interesse, crescita e innovazione. Ed è in questo contesto che oggi, dopo tre anni di ricerca e di lavoro sul vigneto,presenta il suoprogetto, tra eleganza ed equilibrio. Y è il nome scelto per il, in cui coesistono elementi divergenti: complessità e freschezza, struttura e delicatezza, note fruttate e ...

Advertising

BarbieXanax : Per me la chiusura temporanea degli account di Trash Italiano è una strategia per il lancio di un nuovo progetto. curiosa... - walterwhiteITA : Il lancio di Y, nuovo rosé di Pasqua Vigneti e Cantine - UTORV : RT @LazioInnova: ??19 aprile ore 16.30 ??Ricerca e talento: un nuovo modello di sviluppo per il Lazio del futuro ??Presentazione vincitori ban… - CampusBioMedico : RT @LazioInnova: ??19 aprile ore 16.30 ??Ricerca e talento: un nuovo modello di sviluppo per il Lazio del futuro ??Presentazione vincitori ban… - CHOSE_UniRoma2 : RT @LazioInnova: ??19 aprile ore 16.30 ??Ricerca e talento: un nuovo modello di sviluppo per il Lazio del futuro ??Presentazione vincitori ban… -

Ultime Notizie dalla rete : lancio nuovo Bang & Olufsen Emerge è l'altoparlante che sembra un libro ... con un lancio globale previsto per questo autunno. La versione Gold Tone costa 749 euro, mentre il ... Tanta velocità per il nuovo MacBook Air M1

Il sogno di The Elder Scrolls Online nato con Oblivion - Intervista a Rich Lambert Spalancando le porte dell'Oblivion con il nuovo anno di gioco, The Elder Scrolls Online ha compiuto ben 7 anni di attività . Di eventi, ...nascondere sotto il tappeto tutto ciò che non andava al lancio. ...

Si amplia il calcolo spaziale della realtà aumentata grazie al nuovo software di Vuforia Engine Area Targets. Area Targets, la nuova risposta per la realtà aumentata. Arriva il software che amplia lo spatial computing fino a 30 mila metri quadri.

Apple, l’evento è ufficiale: il colosso annuncia la data Il prossimo evento Apple si terrà il 20 aprile alle ore 19:00. Si prevede l'arrivo dei nuovi iPad Pro e degli Apple AirTags.

... con unglobale previsto per questo autunno. La versione Gold Tone costa 749 euro, mentre il ... Tanta velocità per ilMacBook Air M1Spalancando le porte dell'Oblivion con ilanno di gioco, The Elder Scrolls Online ha compiuto ben 7 anni di attività . Di eventi, ...nascondere sotto il tappeto tutto ciò che non andava al. ...Area Targets, la nuova risposta per la realtà aumentata. Arriva il software che amplia lo spatial computing fino a 30 mila metri quadri.Il prossimo evento Apple si terrà il 20 aprile alle ore 19:00. Si prevede l'arrivo dei nuovi iPad Pro e degli Apple AirTags.