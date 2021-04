I Soliti Ignoti | Amedeo Goria non rispetta il regolamento | Amadeus fuori di sé | il web “Amadeus è nero”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata de Icon la conduzione, come al solito, di. L’ospite detective è stato il giornalista sportivo, ex marito di Maria Teresa Ruta,che ha giocato in un modo che ha fatto perdere la pazienza adlo conosciamo tutti come un ottimo padrone di casa, sempre garbato e disponibile con tutti, concorrenti e ospiti che giocano ma ieri sera ha perso la pazienza a causa del comportamento di. Vediamo cosa è accaduto.rimprovera“Non puoi fare domande” Ieri sera abbiamo visto ...

Amadeus 'bacchetta' Amedeo Goria: ' Non puoi fare domande '. Fan increduli: ' È nero '. Stasera, in da su Rai1, il game show condotto da Amadeus. Ospite - detective del giorno, Amadeo Goria che gioca ...Amedeo Goria è ospite al quiz di Rai 1 'I' condotto dal Amadeus. Amedeo Goria dovrà riuscire a indovinare il più possibile le identità degliper accumulare una somma di denaro da devolvere alla Fondazione Italiana per l'...Ieri è andata in onda un’altra puntata de I soliti ignoti con la conduzione, come al solito, di Amadeus. L’ospite detective è stato il giornalista sportivo, ex marito di Maria Teresa Ruta, Amedeo Gori ...Ospite-detective del giorno, Amadeo Goria che gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo. «Ama il bello», chiede Goria. All'arrivo del primo ignoto, Amedeo Goria spiazza ...