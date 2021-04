I piani di rilancio dei governi (per ora) non mettono in discussione il libero mercato (Di giovedì 15 aprile 2021) La pandemia ha probabilmente cambiato la percezione dell’intervento dello Stato nell’economia, giudicato inevitabile per affrontare i costi delle misure di contenimenti e per investire in infrastrutture che i paesi occidentali si sono accorti di aver trascurato negli ultimi anni.Secondo un’analisi pubblicata dal Monde, tuttavia, questa tendenza e la quantità di denaro pubblico immesso nell’economia, non segna un ritorno allo Stato keynesiano del dopoguerra: «Questo fenomeno fa parte di un processo avviato dalla crisi del 2008, a causa del fallimento della politica monetaria europea nel rilanciare la crescita nella zona euro, nonché del crescente patriottismo economico internazionale. Tuttavia, questa rilegittimazione delle politiche industriali e di bilancio è ben lungi dal segnalare il ritorno dello stato keynesiano del dopoguerra», scrive Ulrike Lepont, ricercatrice al CRNS ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 aprile 2021) La pandemia ha probabilmente cambiato la percezione dell’intervento dello Stato nell’economia, giudicato inevitabile per affrontare i costi delle misure di contenimenti e per investire in infrastrutture che i paesi occidentali si sono accorti di aver trascurato negli ultimi anni.Secondo un’analisi pubblicata dal Monde, tuttavia, questa tendenza e la quantità di denaro pubblico immesso nell’economia, non segna un ritorno allo Stato keynesiano del dopoguerra: «Questo fenomeno fa parte di un processo avviato dalla crisi del 2008, a causa del fallimento della politica monetaria europea nel rilanciare la crescita nella zona euro, nonché del crescente patriottismo economico internazionale. Tuttavia, questa rilegittimazione delle politiche industriali e di bilancio è ben lungi dal segnalare il ritorno dello stato keynesiano del dopoguerra», scrive Ulrike Lepont, ricercatrice al CRNS ...

