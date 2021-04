I cani riconoscono le persone cattive e negative | lo dice la scienza!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 15 aprile 2021) Chi possiede un cane, sa benissimo che i sentimenti di queste meravigliose creature sono molto più forti e intensi di quello che si possa credere. Il loro intuito non ha eguali. Sicuramente ci sarà capitato di vedere un comportamento anomalo del nostro pet di fronte ad una persona che poi si è rivelata essere negativa nei nostri confronti. Eppure, quando ne parliamo con qualcuno, veniamo immediatamente tacciati di essere esagerati e di immaginare cose che non esistono. Finalmente, quello che tutti i proprietari disanno è stato dimostrato dalla scienza con un esperimento. Qual era lo scopo dell’esperimento L’esperimento in questione è stato messo in atto per verificare se icapiscano in che modo una terza persona si pone nei confronti del loro padrone. Voleva anche chiarire se questo, li porti a tenere comportamenti differenti, in base al ...