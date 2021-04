Governo: Salvini, 'non semplice governare con Pd e Speranza ma è necessario' (Di giovedì 15 aprile 2021) Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Non è semplice governare con il Pd e Speranza ma è necessario. Essere al Governo permette di decidere anche come spendere i soldi che riceveremo dall'Europa. Ripeto stare con Speranza e con il Pd non è la cosa più semplice del mondo, ma era giusto fare così". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento telefonico a Orario continuato' su Antenna 3. “Se considerassimo i dati scientifici di oggi, i vecchi soliti parametri considerati da sempre, undici regioni sarebbero gialle: diminuiscono contagi e ricoveri. Stando alla scienza, e non è la scienza decisa da Speranza, dovremmo tornare a vivere. E invece Speranza continua a dire riapriamo fra un mese. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Non ècon il Pd ema è. Essere alpermette di decidere anche come spendere i soldi che riceveremo dall'Europa. Ripeto stare cone con il Pd non è la cosa piùdel mondo, ma era giusto fare così". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, in collegamento telefonico a Orario continuato' su Antenna 3. “Se considerassimo i dati scientifici di oggi, i vecchi soliti parametri considerati da sempre, undici regioni sarebbero gialle: diminuiscono contagi e ricoveri. Stando alla scienza, e non è la scienza decisa da, dovremmo tornare a vivere. E invececontinua a dire riapriamo fra un mese. ...

Advertising

petergomezblog : Sondaggio Euromedia per La Stampa, Draghi perde l’11% dei consensi in due mesi di governo e va al 52,7. Risale la f… - pfmajorino : Ma solo io trovo insopportabile il doppiogiochismo della #Lega? Con #Salvini che fa la lotta, i ministri il governo… - fattoquotidiano : INTENZIONI DI VOTO E FIDUCIA Draghi naufraga nei sondaggi, anche Salvini in difficoltà, ecco cosa accadrebbe se si… - GBruttini : RT @GHapix: @MinervaMcGrani1 Solo perché ha lo stesso nome... ???????? Qui si conferma la cazzaraggine di Renzi e la deriva di Salvini. Due idi… - SoniaLaVera : RT @T_h_e__J_ok_e_r: @cris_cersei @ItalianPolitics Le chiusure a sx vanno a colpire l'elettorato di dx con il chiaro intento di screditare… -