(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “È delle ultime ore l’indiscrezione secondo la quale ilper ogni dose del/BioNTech è destinato a salire di oltre il 60%. Ad affermarlo è stato il Primo Ministro bulgaro, Boyko Borissov, a proposito di trasparenza, mentre commentava le trattative in corso dell’Unione europea. Secondo quanto abbiamo appreso il nuovo contratto per la fornitura di 900 milioni di vaccini nel 2022 e 2023 si dovrà siglare al costo 19 euro e 50 centesimi a dose. Vorrei ricordare che ildovrebbe costare – il condizionale è d’obbligo in assenza di dati certi – 12 euro; poi sembra essere passato a 15,50 euro e oggi potrebbe addirittura arrivare a 19,50 euro, con un aumento di 7,50 euro per dose”. Così l’ex ministra della salute(foto). “Ci ...

Advertising

Lopinionista : Giulia Grillo: “No ad aumenti di prezzo sul vaccino Pfizer” - Giobegood : RT @SelmiLuisa: Ministri della #Sanità dal 2006,ultimo piano pandemico ad oggi: Storace Livia Turco Sacconi Fazio Balduzzi Lorenzini Giuli… - aranciaverde : RT @SelmiLuisa: Ministri della #Sanità dal 2006,ultimo piano pandemico ad oggi: Storace Livia Turco Sacconi Fazio Balduzzi Lorenzini Giuli… - SelmiLuisa : Ministri della #Sanità dal 2006,ultimo piano pandemico ad oggi: Storace Livia Turco Sacconi Fazio Balduzzi Lorenzini Giulia Grillo Speranza - GioielloEgidio : RT @fuoco_freddo: @alfredodattorre Tra gli ultimi 10 ministri della salute che avrebbero contribuito alla privatizzazione strisciante ci so… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Grillo

Fortune Italia

... cioè Beatrice Lorenzin ,e appunto Roberto Speranza . A far "tremare" l'attuale ministro è il presunto coinvolgimento del ministero nella rimozione del rapporto Oms, così come la ...La proposta della ministra (antiproibizionista) per le Politiche giovanili. Tutti si dicono disponibili, "anche se in questo momento le urgenze sono altre"., del M5s, non ne aveva neanche sentito parlare. E Sgarbi: "Una stupidaggine, ma si può ...ROMA - "È delle ultime ore l'indiscrezione secondo la quale il prezzo per ogni dose del vaccino Pfizer/BioNTech è destinato a salire di oltre il 60%. Ad ...Piano pandemico, perché caso può travolgere il ministro Roberto Speranza. I dubbi dei pm e una domanda: ministero Salute nel 2017 ingannò Ue su pandemia?