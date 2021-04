Giallo da omicidio-suicidio, vittime un maresciallo e la compagna (Di giovedì 15 aprile 2021) Giallo a Roma: trovati senza vita un maresciallo e la compagna. Al vaglio l’ipotesi di un drammatico omicidio-suicidio, per ora senza un perché. Giallo sulla morte del maresciallo e della compagna (Immagine di repertorio, Google Immagini)Giallo e sgomento a Roma: un maresciallo della Guardia di Finanza e la sua compagna sono stati trovati privi di vita nell’appartamento della casa che i due condividevano in via del Portico Placidiano, presso l’Isola Sacra, nel comune di Fiumicino nella città metropolitana capitolina. Il ritrovamento è avvenuto a poche ore dai fatti in questione: a trovare i due corpi esangui è stata la tenente della Guardia di Finanza, che ha dichiarato di aver ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 aprile 2021)a Roma: trovati senza vita une la. Al vaglio l’ipotesi di un drammatico, per ora senza un perché.sulla morte dele della(Immagine di repertorio, Google Immagini)e sgomento a Roma: undella Guardia di Finanza e la suasono stati trovati privi di vita nell’appartamento della casa che i due condividevano in via del Portico Placidiano, presso l’Isola Sacra, nel comune di Fiumicino nella città metropolitana capitolina. Il ritrovamento è avvenuto a poche ore dai fatti in questione: a trovare i due corpi esangui è stata la tenente della Guardia di Finanza, che ha dichiarato di aver ...

Advertising

convenzionali : “La signora in giallo – Omicidio in crociera” - ermycine : “La signora in giallo – Omicidio in crociera” - gab_ott : “La signora in giallo – Omicidio in crociera” - GabriMazzon : Scusate ma leggo che ci sarà una seconda stagione. Ma visto che la prima era tutta imperniata sul presunto 'omicidi… - frankneapolitan : Espulsione diretta per ripetute proteste per Ibra! ?? A Napoli per “tentato omicidio” ai danni di KK nemmeno il gial… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo omicidio Pizzaiolo morto nel 2019, arrestata la moglie. Lo avrebbe avvelenato per stare con l'amante A risolvere il giallo sono stati i carabinieri che hanno arrestato la donna, Loredana Graziano, 36 anni, per omicidio. Avrebbe avvelenato il consorte per poter stare con l'amante. A febbraio, dopo le ...

Turista americana cade dal sesto piano ROMA È giallo sulla morte di Clara Hyun Lee, la turista statunitense di origini asiatiche morta nella notte ... Chi indaga non esclude nessuna ipotesi: suicidio, incidente o omicidio. Nel primo caso non ...

Caso Ragusa, la Ue gela il marito: processo equo Respinto il ricorso di Logli contro la condanna. Lui: mai sentiti testimoni in mia difesa. Ma nel rito abbreviato non sono ammessi ...

Avvelena il marito col cianuro per stare con l’amante: arrestata 36enne Sarebbe stato avvelenato dalla moglie e non sarebbe morto per cause naturali un 40enne, deceduto nel gennaio del 2019 a Termini Imerese. A risolvere il giallo sono stati i carabinieri che hanno arrest ...

A risolvere ilsono stati i carabinieri che hanno arrestato la donna, Loredana Graziano, 36 anni, per. Avrebbe avvelenato il consorte per poter stare con l'amante. A febbraio, dopo le ...ROMA Èsulla morte di Clara Hyun Lee, la turista statunitense di origini asiatiche morta nella notte ... Chi indaga non esclude nessuna ipotesi: suicidio, incidente o. Nel primo caso non ...Respinto il ricorso di Logli contro la condanna. Lui: mai sentiti testimoni in mia difesa. Ma nel rito abbreviato non sono ammessi ...Sarebbe stato avvelenato dalla moglie e non sarebbe morto per cause naturali un 40enne, deceduto nel gennaio del 2019 a Termini Imerese. A risolvere il giallo sono stati i carabinieri che hanno arrest ...