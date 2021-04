Gazzetta – Gattuso ha chiesto chiarezza a De Laurentiis sul ridimensionamento | il retroscena

(Di giovedì 15 aprile 2021) Gennaroè pronto a lasciare il Napoli a fine stagione, ma il presidente Aurelio Deavrebbe voluto che lasciasse già dopo la sconfitta di Verona.dello Sport racconta unsul rapporto tra De, con il tecnico che hasuldel Napoli per la prossima stagione. Una richiesta di trasparenza conche ha detto al patron della SSCN: “Presidente alleno pure i ragazzini, ma tu devi spiegare alla piazza che con la crisi economica dobbiamo ridimensionarci“. E’ questa la parola più temuta dalla piazza napoletana in questo momento:, che sicuramente ci sarà perché Devuole ...

Addirittura scrive che in città è stata tirata in ballo la morte della sorella La, era facile prevederlo, si è schierata decisamente dalla parte di(che al momento, ricordiamolo, è ...Quello diè il count down di chi ha fatto il pieno di amarezza, ma invece di mollare tutto, come qualcuno si sarebbe augurato, sta mettendo ancora più rabbia ed energia nel lavoro per ...Fernando Llorente si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. CONTE – «Antonio è ... mi ha messo fuori squadra con Milik e Ounas. Poi ho parlato con Gattuso, con cui avevo un buon rapporto, e ...Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Gattuso è saltato quando il tecnico ha chiesto chiarezza sul ridimensionamento del Napoli.