Gazzetta | “Da due mesi nel Napoli manca il rispetto per Gattuso uomo e allenatore”

(Di giovedì 15 aprile 2021) La, era facile prevederlo, si è schierata decisamente dalla parte di(che al momento, ricordiamolo, è quinto in classifica). È lunghissimo l’elenco dei media che difendonocome se stesse compiendo chissà quale impresa. Un concerto che sorprende non poco. Sembra chesia stato vittima di chissà quali attacchi, di cui afrancamente non abbiamo avuto percezione. Addirittura lafa riferimento alla morte della sorella. Mah. Abbiamo il sospetto che siano arrivate informazioni distorte al quotidiano. In ogni caso, il vicedirettore Andrea De Caro scrive: La squadra ha avuto una pesante battuta a vuoto a metà stagione, complici gli infortuni, ed errori li ha certamente commessi anche il suo, ma il ...

Si racconta, per sorridere, che Rino Gattuso vada in giro con due calcolatrici: una per sommare i tanti punti che il suo Napoli sta facendo nel girone di ritorno (è secondo dietro all'Inter) e l'altra per sottrarre i giorni, i minuti, forse anche i secondi che ... Già due giorni fa erano circolate le foto su fanpage di lui a pranzo con i suoi commensali , vari bicchieri di vino a tavola e nessuna mascherina tra i presenti. La Gazzetta allunga l'infinito elenco di media schierati con Gattuso. Addirittura scrive che è stata tirata in ballo la morte della sorella ...