Federica di Uomini e Donne | chi è | età | cognome | lavoro | Instagram | tutto sulla corteggiatrice di Massimiliano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 aprile 2021)pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con. Oggi in studio si parlerà di, il giovane tronista che sta continuando a frequentare, Eugenia e Vanessa.di: chi è,, età,Lucidi è una giovanedi Roma e ha 20 anni. Di lei sappiamo, grazie alla sua biografia sul profilo Twitter, che studia Economia all’Università Tor Vergata di Roma.ha una grande passione per la danza e lo si può vedere anche dalle tante foto pubblicate sui social. View this post onA post shared by ...