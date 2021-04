F1 2021 annunciato con trailer e data di uscita! EA e Codemasters presentano l'ambizioso racing (Di giovedì 15 aprile 2021) Attraverso un comunicato stampa, Codemasters ed Electronic Arts hanno annunciato F1 2021, una nuova esperienza di corsa di nuova generazione che verrà lanciata venerdì 16 luglio e includerà i team, i piloti e i circuiti del Campionato Mondiale di Formula 1 2021. Introducendo una nuovissima modalità storia, una modalità Carriera ampliata con l'opzione per due giocatori e tre nuovi circuiti, Portimão, Imola, and Jeddah, disponibili per tutti come contenuti post-lancio gratuiti, F1 2021 offrirà nuovi modi per provare l'emozione di gareggiare ai massimi livelli al vertice del motorsport. F1 2021, il videogioco ufficiale del Campionato Mondiale di Formula 1 2021, è il primo a essere pubblicato da EA SPORTS e sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021) Attraverso un comunicato stampa,ed Electronic Arts hannoF1, una nuova esperienza di corsa di nuova generazione che verrà lanciata venerdì 16 luglio e includerà i team, i piloti e i circuiti del Campionato Mondiale di Formula 1. Introducendo una nuovissima modalità storia, una modalità Carriera ampliata con l'opzione per due giocatori e tre nuovi circuiti, Portimão, Imola, and Jeddah, disponibili per tutti come contenuti post-lancio gratuiti, F1offrirà nuovi modi per provare l'emozione di gareggiare ai massimi livelli al vertice del motorsport. F1, il videogioco ufficiale del Campionato Mondiale di Formula 1, è il primo a essere pubblicato da EA SPORTS e sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series ...

