Ergastolo ostativo incompatibile con la Costituzione Per la Consulta occorre un intervento legislativo Il Parlamento ha un anno di tempo per intervenire

(Di giovedì 15 aprile 2021) La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Cassazione sul regime applicabile ai condannati alla pena dell’(leggi l’articolo) per reati di mafia e di contesto mafioso che non abbiano collaborato con la giustizia e che chiedano l’accesso alla liberazione condizionale. In attesa dell’ordinanza, l’Ufficio stampa della Corte Costituzionale ha fatto sapere oggi (qui la nota) che laha rilevato che la vigente disciplina del cosiddetto“preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro”. La Corte Costituzionale ha ...

Advertising

HuffPostItalia : Consulta: 'Ergastolo ostativo incostituzionale, ma serve una legge'. Entro un anno - davidallegranti : La Corte costituzionale: 'ERGASTOLO OSTATIVO INCOMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE MA OCCORRE UN INTERVENTO LEGISLATIVO… - Herbert403 : La Consulta dichiara l'ergastolo ostativo incostituzionale. Cioè se uno è colpevole di crimine organizzato, terrori… - MarceVann : RT @marioerdrago: La Trattativa non si è mai fermata - Lorenzo88946578 : @matteosalvinimi Porca troia Matteo, l'ergastolo 'ostativo' per la Padania! Sai cosa significa? Nessuno vuole aboli… -

Ultime Notizie dalla rete : Ergastolo ostativo

La disciplina dell', facendo della collaborazione 'l'unico modo' per il condannato di recuperare la libertà, 'è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l'articolo 3 della ...La Consulta aveva dichiarato incostituzionale la parte dell'articolo 4 bis che escludeva per i detenuti non collaboranti all'potessero chiedere ed eventualmente ottenere i permessi ...AGI - La disciplina dell'ergastolo ostativo, facendo della collaborazione "l’unico modo" per il condannato di recuperare la libertà, "è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con ...Per la Corte Costituzionale sull'ergastolo ostativo occorre un intervento legislativo. Il Parlamento avrà un anno per trovare una soluzione ...