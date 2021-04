Enrico Ruggeri attacca Alessandro Gassmann: «Nostalgico della Germania Est». Ed è scontro (Di giovedì 15 aprile 2021) È scontro social tra Alessandro Grassmann ed Enrico Ruggeri. L’attore, infatti, su Twitter aveva annunciato di voler chiamare la polizia per denunciare i vicini che stavano violando le regole anti-Covid, suscitando un acceso dibattito tra sostenitori e detrattori della linea della delazione. Un dibattito al quale hanno contribuito anche volti noti, come Ruggeri, appunto, che ha ipotizzato una certa nostalgia della Stati, o Nicola Porro, che ha sottolineato come «ci mancavano pure i delatori vip». Lo scontro social tra Gassmann e Ruggeri «Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi? Hai due possibilità: chiamare la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Èsocial traGrassmann ed. L’attore, infatti, su Twitter aveva annunciato di voler chiamare la polizia per denunciare i vicini che stavano violando le regole anti-Covid, suscitando un acceso dibattito tra sostenitori e detrattorilineadelazione. Un dibattito al quale hanno contribuito anche volti noti, come, appunto, che ha ipotizzato una certa nostalgiaStati, o Nicola Porro, che ha sottolineato come «ci mancavano pure i delatori vip». Losocial tra«Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi? Hai due possibilità: chiamare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Ruggeri Alessandro Gassman "delatore", assembramenti in casa del vicino. Enrico Ruggeri: "Nostalgia della Stasi" Clamoroso scontro social tra Alessandro Gassman ed Enrico Ruggeri . L'attore romano su Twitter invita, più o meno, i suoi followers a denunciare i vicini che festeggiano in casa in barba alle normative anti - assembramenti e il cantante milanese, ...

Alessandro Gassmann: 'I vicini festeggiano li denuncio?', minacce dopo il tweet. 'Mia moglie è spaventata' ... 'denuncia', 'chiama la polizia in anonimato', 'scendi con un pacco di mascherine', Gassmann è stato però perlopiù ricoperto di insulti, anche da personaggi famosi come Enrico Ruggeri, che ha ...

Enrico Ruggeri contro Alessandro Gassmann sul social: 'Delatore come nella Germania dell’Est' Il cantante accusa l’attore che denuncia gli assembramenti in casa del vicino Clamoroso scontro su Twitter tra i due artisti: il tema è scottante Enrico Ruggeri punta il dito contro Alessandro ...

Alessandro Gassmann, dopo il tweet arrivano le minacce: paura per l’attore L'attore Alessandro Gassmann che aveva parlato di una sua situazione su Twitter qualche giorno fa oggi è preoccupato per la moglie.

