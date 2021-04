Advertising

CorriereCitta : Crimi “Con Draghi bilancio primi due mesi” - ilfoglio_it : VIDEO - Dopo l'incontro con Draghi, Vito Crimi (M5s) parla di estensione del Super bonus e misure per la ripartenza… - Giuggio72684862 : RT @MPenikas: @soniabetz1 E' il regolamento annunciato qualche giorno fa da Crimi con relative modifiche, recapitato oggi agli eletti - MPenikas : @soniabetz1 E' il regolamento annunciato qualche giorno fa da Crimi con relative modifiche, recapitato oggi agli eletti - Gabriel_schomb : @DinoGiarrusso Ma chi vonlo ha fatto fare di stare nel governo. Consiglia a Crimi di cambiare partito, visto che lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Crimi Con

... come richiesto da tutto il Parlamento': risponde così Vito, a margine dell' incontro tra ... dell'innovazione digitale, facciano scelte coraggiose,una visione che guarda al 2050' Pubblicità ......che oggi hanno in mano i temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile facciano scelte coraggioseuna visione al 2050". "Siamo molto ottimisti ed entusiasti - ha detto- Una ..."Un'altra delle questioni che abbiamo affrontato e a cui tengo molto è il tema della ripartenza: è fondamentale che le nostre aziende abbiano una prospettiva, anche in funzione del piano vaccinale. Ne ...Vito Crimi dopo l'incontro con Mario Draghi spiega l'agenda del M5S. Ecco le priorità che ha elencato al premier [VIDEO] ...