Covid, bozza linee guida Regioni: bar e ristoranti aperti anche la sera (Di giovedì 15 aprile 2021) Le misure previste per la ristorazione 'possono consentire lo svolgimento dei servizi pranzo e cena', nel rispetto di norme precise. Lo prevede la bozza delle linee guida che le Regioni sottoporranno al governo.

Ultime Notizie dalla rete : Covid bozza Covid, bozza linee guida Regioni: bar e ristoranti aperti anche la sera Le misure previste per la ristorazione 'possono consentire lo svolgimento dei servizi pranzo e cena', nel rispetto di norme precise. Lo prevede la bozza delle linee guida che le Regioni sottoporranno al governo, precisando che le indicazioni valgono per ristoranti, trattorie, pizzerie, self - service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, ...

Ristorazione, cosa prevede la proposta delle Regioni per la riapertura Nella bozza si legge che le misure in esse contenute si sono dimostrate efficaci nel favorire la prevenzione ed il contenimento dei contagi Covid nei diversi settori economici, consentendo una ...

Ristoranti, cinema e palestre: ecco le proposte delle regioni C'è voglia di ripartenza La Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida per la riapertura di alcune attività "in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione". Lo dice ...

