Chiara Ferragni, Leone e Fedez: la burla del rapper fa impazzire il web – FOTO (Di giovedì 15 aprile 2021) Fedez si mostra con Chiara Ferragni e il piccolo Leone sul divano, la burla del rapper ha divertito non poco i loro tantissimi follower, cosa ha fatto Visualizza questo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 15 aprile 2021)si mostra cone il piccolosul divano, ladelha divertito non poco i loro tantissimi follower, cosa ha fatto Visualizza questo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

sole24ore : Tod’s, Chiara Ferragni entra nel cda e il titolo vola in Borsa - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni entra nel Cda di Tod's. La fashion blogger ringrazia Della Valle: 'Darò voce alla mia generazione c… - ilfoglio_it : Conflitto di interessi dichiarato, femminismo sbugiardato, disintermediazione al servizio della mediazione. La forz… - spritzettara : La polemica del giorno: il prezzo della bottiglia firmata Chiara Ferragni per 24bottles. (Già sold out) Ma vi svelo… - vinoalvino : La conferma che gli italiani sonno ormai dei perfetti imbecilli -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni, Leone è geloso: i suoi "trucchi" sono geniali Dopo l'arriva di baby girl a casa Ferragnez le cose sono cambiate, Leone sembra molto geloso ma Chiara Ferragni ha un piano Chiara Ferragni è diventata per la seconda volta? L'articolo Chiara Ferragni, Leone è geloso: i suoi "trucchi" sono geniali proviene da Ultimaparola.com . Condividi: ...

Chiara Ferragni, la foto di famiglia con Vittoria, Leone e la bisnonna Luciana. I fan notano un dettaglio: 'Non è possibile...' Nell'immagine, la signora - molto somigliante al primogenito di Chiara e Fedez - indossa un golfino bordeaux e una gonna in nuance. Ma i fan notano un tenero dettaglio: ' Nonna Luciana ha sdoganato ...

