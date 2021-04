Calcio: Roma in semifinale di Europa League, Dzeko risponde a Brobbey, con l'Ajax basta l'1-1 (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

virginiaraggi : La Uefa ha confermato Roma come sede degli Europei di calcio. Una bella vittoria per la nostra città e l’Italia. Le… - virginiaraggi : Gli Europei di calcio si giocheranno allo stadio Olimpico con il pubblico in presenza. Ringrazio il Governo. È arri… - ZZiliani : Il calcio è bello (anche) perchè puoi vincere giocando peggio dell’avversario: non si vince ai punti, si vince segn… - GSpaccini : @Daniele64181695 @CucchiRiccardo Non ha rubato,questo basta per essere orgoglioso di chi oggi,da solo,rappresenta l… - LeoWolf1992 : RT @CorSport: #Roma nel segno di #Dzeko: 30 gol in Europa. Sempre più nella storia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma La Roma in semifinale, Mancini in lacrime alla fine del match con l'Ajax Gianluca Mancini si è lasciato andare in un pianto liberatorio al termine del match pareggiato 1 a 1 contro l'Ajax ma che ha comunque regalato alla Roma la semifinale di Europa League che mancava da ...

Roma - Ajax 1 - 1: Dzeko risponde a Brobbey, giallorossi in semifinale contro il Manchester United Ma il calcio è questo e la Roma deve essere fiera di aver fatto il suo dovere. Ajax - Roma 1 - 2: Pau Lopez fa miracoli, poi decide Ibanez Fonseca ha deciso di lasciare il possesso palla all'...

Giallorossi unica italiana in Europa: le semifinali saranno United-Roma e Arsenal-Villarreal I Red Devils passano agilmente con un 4-0 complessivo contro il Granada, passano facilmente anche i Gunners e gli spagnoli rispettivamente contro Slavia Praga e Dinamo Zagabria ...

Fonseca: “Vittoria soddisfacente per me e per la Roma. Futuro? Ora non è importante” Orgoglio di rappresentare il calcio italiano in Europa? “Sì, c’è soddisfazione anche per me che non sono mai arrivato in semifinale. Ma è un grande motivo di orgoglio della Roma che rappresenta ...

Gianluca Mancini si è lasciato andare in un pianto liberatorio al termine del match pareggiato 1 a 1 contro l'Ajax ma che ha comunque regalato allala semifinale di Europa League che mancava da ...Ma ilè questo e ladeve essere fiera di aver fatto il suo dovere. Ajax -1 - 2: Pau Lopez fa miracoli, poi decide Ibanez Fonseca ha deciso di lasciare il possesso palla all'...I Red Devils passano agilmente con un 4-0 complessivo contro il Granada, passano facilmente anche i Gunners e gli spagnoli rispettivamente contro Slavia Praga e Dinamo Zagabria ...Orgoglio di rappresentare il calcio italiano in Europa? “Sì, c’è soddisfazione anche per me che non sono mai arrivato in semifinale. Ma è un grande motivo di orgoglio della Roma che rappresenta ...