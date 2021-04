Blinken arrivato in Afghanistan, colloqui su ritiro truppe (Di giovedì 15 aprile 2021) Il segretario di Stato Usa Anthony Blinken è arrivato in Afghanistan dove avrà una serie di colloqui sul ritiro delle truppe americane annunciato ieri dal presidente Joe Biden. Intanto la Ue prende ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Il segretario di Stato Usa Anthonyindove avrà una serie disuldelleamericane annunciato ieri dal presidente Joe Biden. Intanto la Ue prende ...

Advertising

sardanews : Blinken arrivato in Afghanistan, colloqui su ritiro truppe - fisco24_info : Blinken arrivato in Afghanistan, colloqui su ritiro truppe: Ue, necessario impegno fermo e costruttivo per la pace - fisco24_info : Blinken arrivato in Afghanistan, colloqui su ritiro truppe: Ue, necessario impegno fermo e costruttivo per la pace - giornaleradiofm : Blinken arrivato in Afghanistan, colloqui su ritiro truppe: (ANSA-AFP) - KABUL, 15 APR - Il segretario di Stato Usa… - iconanews : Blinken arrivato in Afghanistan, colloqui su ritiro truppe -

Ultime Notizie dalla rete : Blinken arrivato Blinken arrivato in Afghanistan, colloqui su ritiro truppe Il segretario di Stato Usa Anthony Blinken è arrivato in Afghanistan dove avrà una serie di colloqui sul ritiro delle truppe americane annunciato ieri dal presidente Joe Biden. Intanto la Ue prende atto delle decisioni degli Usa e ...

Usa, Blinken in Afghanistan: incontro con presidente Ghaani Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è arrivato oggi in Afghanistan per una visita a sorpresa che ha l'obiettivo di presentare al governo afgano il piano dell'amministrazione di Joe Biden sul ritiro di tutte le truppe ...

Blinken arrivato in Afghanistan, colloqui su ritiro truppe KABUL, 15 APR - Il segretario di Stato Usa Anthony Blinken è arrivato in Afghanistan dove avrà una serie di colloqui sul ritiro delle truppe americane annunciato ieri dal presidente Joe Biden. (ANSA) ...

Nato e Usa via dall'Afghanistan. Quali prospettive per l'Italia? Il presidente Usa ha sancito la fine dell'intervento armato della Nato in Afghanistan. Ora l'Italia deve pensare a una nuova forma di cooperazione e a lasciare il Paese in sicurezza ...

Il segretario di Stato Usa Anthonyin Afghanistan dove avrà una serie di colloqui sul ritiro delle truppe americane annunciato ieri dal presidente Joe Biden. Intanto la Ue prende atto delle decisioni degli Usa e ...Il segretario di Stato Usa, Antony, èoggi in Afghanistan per una visita a sorpresa che ha l'obiettivo di presentare al governo afgano il piano dell'amministrazione di Joe Biden sul ritiro di tutte le truppe ...KABUL, 15 APR - Il segretario di Stato Usa Anthony Blinken è arrivato in Afghanistan dove avrà una serie di colloqui sul ritiro delle truppe americane annunciato ieri dal presidente Joe Biden. (ANSA) ...Il presidente Usa ha sancito la fine dell'intervento armato della Nato in Afghanistan. Ora l'Italia deve pensare a una nuova forma di cooperazione e a lasciare il Paese in sicurezza ...