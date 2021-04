Beautiful Desolation | l' avventura post-apocalittica dei creatori di Stasis è in arrivo su PS4 e Switch

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 15 aprile 2021) Attraverso un comunicato stampa, l'editore indie Untold Tales ha annunciato la data di uscita per le versioni digitali diper Nintendoe PlayStation 4. Il gioco verrà lanciato per queste due console venerdì 28 maggio 2021. Creato dal talentuoso team di sviluppatori The Brotherhood, il gioco è stato inizialmente pubblicato su PC nel 2020 e ha ottenuto numerosi premi per la sua arte, storia e ambientazione originale. Ora completamente rinnovato per quanto riguarda il lato dei comandi su controller, il gioiello fantascientifico africano-apocalittico arriva su PlayStation 4 e Nintendo. I giocatori verranno catapultati in un Sudafrica futuristico, a realtà alternativa, dominato da una tecnologia aliena avanzata, venerata e oltraggiata. Il vostro compito sarà di ...