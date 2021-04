Arbitro calciatore, arriva l’ok della FIGC: spiegata la novità (Di giovedì 15 aprile 2021) Una notizia rivoluzionaria nel mondo del calcio italiano: ora gli ex calciatori potranno diventare arbitri. Ecco le parole di Alfredo Trentalange Il Consiglio Federale ha approvato la rivoluzione dell’Arbitro e calciatore. Lo spiega l’ANSA in una nota dopo la riunione: «La novità permette di istituire il doppio tesseramento calciatore-Arbitro a patto che il soggetto sia un calciatore under 17 tesserato per società di Lnd o di Settore giovanile e scolastico che da Arbitro non venga designato per le gare dei gironi nei quali è presente la società per cui è tesserato». Il presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange, si dice soddisfatto: «L’idea di avere un Arbitro che ha giocato a pallone è un salto culturale e in termini di competenze. In questo modo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Una notizia rivoluzionaria nel mondo del calcio italiano: ora gli ex calciatori potranno diventare arbitri. Ecco le parole di Alfredo Trentalange Il Consiglio Federale ha approvato la rivoluzione dell’. Lo spiega l’ANSA in una nota dopo la riunione: «Lapermette di istituire il doppio tesseramentoa patto che il soggetto sia ununder 17 tesserato per società di Lnd o di Settore giovanile e scolastico che danon venga designato per le gare dei gironi nei quali è presente la società per cui è tesserato». Il presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange, si dice soddisfatto: «L’idea di avere unche ha giocato a pallone è un salto culturale e in termini di competenze. In questo modo ...

