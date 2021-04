App Immuni: che fine ha fatto e perché può tornare molto utile in estate (Di giovedì 15 aprile 2021) Ad oggi sono poco più di 10 milioni e 407mila i download: un flop. Ma lo strumento di contact tracing potrebbe avere una nuova vita con il passaporto vaccinale. Vediamo ... Leggi su today (Di giovedì 15 aprile 2021) Ad oggi sono poco più di 10 milioni e 407mila i download: un flop. Ma lo strumento di contact tracing potrebbe avere una nuova vita con il passaporto vaccinale. Vediamo ...

Il passaporto di buona salute dividerà il Paese I vaccinati potranno accedere a luoghi e servizi e spostarsi da un Paese all'altro, grazie al nuovo utilizzo dell'app Immuni ipotizzato da Colao come passaporto vaccinale. Passaporto vaccinale , o "...

Il passaporto di buona salute dividerà il Paese Ma mettiamo che all’improvviso tutto inizi a procedere in maniera sistematica, riducendo al minimo la volatilità dei tamponi, e assestando la nostra quotidianità sulle certezze dei vaccini. I vaccinat ...

