Amstel Gold Race 2021 | il percorso ai raggi X Bemelerberg e Cauberg le erte principali

(Di giovedì 15 aprile 2021) Questa domenica si terrà l’. La grande classica neerlandese, in via del tutto eccezionale, date le problematiche dovute al Covid, non si snoderà lungo il suo tracciato classico, ma si terrà in un circuito da ripetere dodici volte. La manifestazione avrà come sede di arrivo e partenza la città di Valkenburg, la quale è nota per aver ospitato i campionati del Mondo di ciclismo su strada nel 1979, nel 1998 e nel 2012. Il tracciato in tutto misurerà 218 chilometri e un singolo giro del circuito sarà lungo 17 chilometri. Tre sono le salite che verranno affrontate ad ogni tornata, vale a dire il Geulhemmerberg, ile l’erta simbolo della gara, ovvero il. Quest’ultima è stata sede d’arrivo fino al 2012, mentre tra il 2013 e il 2016 si trovava a un ...

Advertising

BicycleBT : RT @FantaBarSport: ?? #AmstelGoldRace2021 ???? - Percorso e favoriti ?? - DinoDiener : RT @FantaBarSport: ?? #AmstelGoldRace2021 ???? - Percorso e favoriti ?? - FantaBarSport : ?? #AmstelGoldRace2021 ???? - Percorso e favoriti ?? - OA_Sport : #CICLSMO Julian Alaphilippe sfida Wout van Aert, c’è anche Primoz Roglic. Scopriamo i favoriti dell'Amstel Gold Rac… - zazoomblog : Amstel Gold Race 2021: i favoriti. Julian Alaphilippe sfida Wout van Aert c’è anche Primoz Roglic - #Amstel #2021:… -

Ultime Notizie dalla rete : Amstel Gold

OA Sport

Rivivi la Freccia del Brabante On Demand (Contenuto Premium)RaceRace: percorso e favoriti 11/04/2021 A 21:25 Ciclismo Ciclismo in diretta: calendario e risultati del World ...Per la rivincita ripassare domenica a queste latitudini, più o meno: non lontano da Overijse sarà in programma l'Race.Questa domenica si terrà l'Amstel Gold Race 2021. La grande classica neerlandese, in via del tutto eccezionale, date le problematiche dovute al Covid, non si snoderà lungo il suo tracciato classico, m ...Ciclismo, quando e come vedere in tv e streaming l'Amstel Gold Race 2021: si apre il trittico delle Ardenne, tutte le informazioni ...