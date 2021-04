Amici 20 | Anna Pettinelli ancora contro Aka7even | “Sei moscio e ti lagni | io ti mollo!”

Advertising

anna_volante : @fin_enzo Geronimo per gli amici Gery.?? - florabarral : @annaperply @GreenVanilLaura @stes75_ @cleona77 Esatto Anna: han colpito proprio i più deboli anziché proteggerli.… - F_Spadafora : A quante notifiche siete, amici? @BrunoMars @AndersonPaak @ApolloBrown #LeaveTheDoorOpen - zazoomblog : Amici 20 Anna Pettinelli svela un retroscena su due concorrenti: è finita? - #Amici #Pettinelli #svela #retroscena - GiuseppeporroIt : Amici 20, Aka7even e Martina si sono lasciati? Il commento di Anna Pettinelli toglie ogni dubbio! #Amici20… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Anna

Nel fashion film , con cui ha presentato la collezione, alcuni deglipiù cari, l'attrice Amira Casar e gli addetti ai lavoriWintour, Marc Jacobs, Rick Owens e Suzy Menkes gli augurano ...Sicuramente nomi che hanno molto da dire come quelli di Diletta Leotta eTatangelo, che hanno ... opinionista dell'Isola dei Famosi 2021 , e Alessandra Amoroso, stella didiventata una star ...Anna Pettinelli: "Le donne passano, tu ora stai soffrendo". Dice l'insegnante al suo allievo, che è molto in crisi ...A partire da metà maggio su Italia 1 in seconda serata andrà in onda il primo late show Mediaset tutto al femminile. Conduttrice Lorella Boccia, che avrà come spalle in studio Mara Maionchi e Iva Zani ...