Agrigento | la Scala dei Turchi perde pezzi | il crollo di una porzione della falesia – Video

Advertising

RosannaVaroli : Agrigento, la Scala dei Turchi crolla ancora: cede la parte della falesia - RadioPerusia : Agrigento, nuovo crollo alla Scala dei Turchi Un pezzo della falesia è ceduto ed è crollato sulla spiaggia sottosta… - mareamico : Agrigento, la Scala dei Turchi cede ancora: crolla parte della falesia - mareamico : Agrigento, la Scala dei Turchi crolla ancora: cede la parte della falesia - lucio22673283 : ??Il crollo di una parte della falesia alla Scala dei Turchi -

Ultime Notizie dalla rete : Agrigento Scala

La scuola non è attualmente un focolaio nè ci sono contagi su larga; nella pratica delle cose ... Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 566, Catania 343,128, ...... Dirigente Scolastica, Antonio Di Pasquo , Sindaco di Pietrabbondante, Elisabetta, ... Bitetto (Bari), Casali del Manco (Cosenza), Villapiana (Cosenza), Santo Stefano Quisquina (), ...Un pezzo della falesia è ceduto ed è crollato sulla spiaggia sottostante, tanti gli allarmi in questi anni per la salvaguardia del bene paesaggistico ...«Come neve al sole, la Scala dei Turchi crolla ancora!». È un grido d’allarme e di dolore quello lanciato dall’associazione ambientalista MareAmico che ancora una volta documenta sui social lo stato d ...