Web scraping, cos’è e quando diventa illegale la raccolta di dati (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con in termine web scraping si identifica la raccolta di dati da un determinato sito web. Può essere una pratica legale o illegale. quando diventa illegale, si configura come appropriazione indebita di dati personali e ha portato, per esempio, alle recenti notizie di furto di dati LinkedIn e Facebook. Web scraping è un’attività di raccolta L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con in termine websi identifica ladida un determinato sito web. Può essere una pratica legale o, si configura come appropriazione indebita dipersonali e ha portato, per esempio, alle recenti notizie di furto diLinkedIn e Facebook. Webè un’attività diL'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

CyberSecHub0 : RT @securityaffairs: #Webscraping, tutto sulla tecnica usata per rubare dati #Facebook e #LinkedIn - frossi : RT @securityaffairs: #Webscraping, tutto sulla tecnica usata per rubare dati #Facebook e #LinkedIn - doyaksec : #Webscraping, tutto sulla tecnica usata per #rubare #dati #Facebook e #LinkedIn - Mr_Daniele_1 : RT @securityaffairs: #Webscraping, tutto sulla tecnica usata per rubare dati #Facebook e #LinkedIn - securityaffairs : #Webscraping, tutto sulla tecnica usata per rubare dati #Facebook e #LinkedIn -