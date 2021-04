Vitalizio, Formigoni: “Contro di me invettive forcaiole”. E potrebbe riaverlo anche Berlusconi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vitalizio a Formigoni, l’ex presidente della Regione Lombardia: “C’è da chiedersi se lo stato di diritto sia ancora un baluardo” Tiene banco nella cronaca politica la restituzione del Vitalizio a Formigoni, una notizia passata inizialmente sotto silenzio e poi venuta alla ribalta per le polemiche sulla rete e sui social. E la questione potrebbe andare avanti anche nei prossimi giorni se è vero che anche Silvio Berlusconi potrebbe vedersi riconosciuto nuovamente il contributo. Vitalizio, Formigoni: “Bisogna chiedere se per qualcuno possa essere ripristinata la condanna a morire di stenti” La Commissione Contenziosa del Senato ha stabilito che Roberto Formigoni, ex parlamentare ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021), l’ex presidente della Regione Lombardia: “C’è da chiedersi se lo stato di diritto sia ancora un baluardo” Tiene banco nella cronaca politica la restituzione del, una notizia passata inizialmente sotto silenzio e poi venuta alla ribalta per le polemiche sulla rete e sui social. E la questioneandare avantinei prossimi giorni se è vero cheSilviovedersi riconosciuto nuovamente il contributo.: “Bisogna chiedere se per qualcuno possa essere ripristinata la condanna a morire di stenti” La Commissione Contenziosa del Senato ha stabilito che Roberto, ex parlamentare ...

