Ultime Notizie Roma del 14-04-2021 ore 14 | 10

la crisi rischia di far calare ulteriormente i tassi di occupazione già bassi e di rafforzare le diseguaglianze soprattutto perché è uno scherzo livello di competenze un basso livello di formazione continua lo scrive l'ocse nella scheda sull'Italia del report going for growthshaping up Right to recovery un'offerta efficace di istruzione servizi pubblici di promozione dell'impiego e politiche di attivazione servizi in materia di istruzione può contribuire a mitigare i divari tra domanda è offerta di competenze lavoro in particolar modo per i giorni per i lavoratori più vulnerabili suggerisce Locks secondo cui l'efficienza della pubblica amministrazione priorità essenziale per la ripresa l'economia dell'area Euro dovrebbe vendere una forte ...