CorriereCitta : Roma: «Stanno spacciando in strada», i residenti chiamano i Carabinieri, pusher viene colto sul fatto - doformichelli : RT @SIPRomaeLazio: - FAKUNST : @Margher33652803 @pensivin Invece per loro spacciare coca è un lavoro da proteggere e valorizzare. Si vede dalla fi… - MarcoBombagi : RT @SIPRomaeLazio: - SIPRomaeLazio : -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Stanno

RomaToday

LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI GARANZIA I carabinieri dei Nas, guidati dalla comandante Nadia Gioviale,notificando dalle prime ore di stamattina gli avvisi di garanzia a 15 persone per l'......organizzata in piazza San Silvestro a. Il ministro ha tuttavia precisato che non è possibile indicare con certezza una data per le riaperture, pur sottolineando che gli indicatori...I lavoratori di Alitalia sono per le vie del centro di Roma in segno di protesta ... I dipendenti della compagnia di bandiera stanno manifestando contro l’ipotesi di ridimensionamento dell'azienda ...Un’empolese alla manifestazione di Roma: «Avevo due bar e adesso mi hanno pagato anche il viaggio per venire qui» ...