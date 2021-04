Quel link inglese tra Gazidis e Stathopoulos (BC Partners) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Esiste un legame curioso tra l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, e Nikolaos Stathopoulos, top manager di BC Partners, che nei mesi scorsi ha negoziato l’acquisto dell’Inter per conto del fondo di private equity inglese. I due, infatti, sono entrambi legati alla The American School in London Educational Trust Limited, la società che si occupa L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) Esiste un legame curioso tra l’amministratore delegato del Milan, Ivan, e Nikolaos, top manager di BC, che nei mesi scorsi ha negoziato l’acquisto dell’Inter per conto del fondo di private equity. I due, infatti, sono entrambi legati alla The American School in London Educational Trust Limited, la società che si occupa L'articolo

Advertising

drama3lama : Raga mi raccomando non aprite per NESSUN motivo quel link che ti dice calcola la tua data di morte/ Twitter crush p… - BombeDiVlad : ?? Oggi 'muore' Gianni #Rodari. E noi lo ricordiamo anche per #MottiePacchetto. Coincidenze astrali vedono la prese… - TristeEbbasta : RT @paradisordine: “quel campo: 22/08” fuori Venerdì 16/04 alle 14:00 su SoundCloud, link del profilo in bio copertina @dannydboh https://… - drammatico : RT @paradisordine: “quel campo: 22/08” fuori Venerdì 16/04 alle 14:00 su SoundCloud, link del profilo in bio copertina @dannydboh https://… - aamadonnaa : RT @paradisordine: “quel campo: 22/08” fuori Venerdì 16/04 alle 14:00 su SoundCloud, link del profilo in bio copertina @dannydboh https://… -