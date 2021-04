Paura ad Anfield | lancio di oggetti contro il pullman del Real Madrid – VIDEO

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Attimi diad: un gruppo di tifosi del Liverpool ha lanciatoildelAttimi diad. Un gruppo di tifosi del Liverpool ha lanciatoildel, sfondando un finestrino in prossimità del posto a sedere del tecnico Zinedine Zidane. Le immagini diffuse pochi istanti prima del match di Champions League, valevole per il ritorno di quarti di finale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da El Chiringuito de Jugones (@elchiringuitotv) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Attimi di paura ad Anfield: un gruppo di tifosi del Liverpool ha lanciato oggetti contro il pullman del Real Madrid – VIDEO Attimi di paura ad Anfield. Un gruppo di tifosi del Liverpool ha lanciato og ...