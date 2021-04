Ostia, prende fuoco un furgone della Protezione Civile: un ferito (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tanta agitazione nel pomeriggio di oggi ad Ostia, quando alle 17:20 circa i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per l’incendio di un furgone. La segnalazione a cui le squadre 13A e AB 13 hanno risposto è stata in via Umberto Cagni, dove un furgone della Protezione Civile che stava distribuendo pacchi alimentari ha preso fuoco. Le fiamme, sviluppatosi, hanno coinvolto altre 3 automobili parcheggiate vicino il furgoncino: per precauzione sono stati allertati anche gli operatori sanitari del 118. Una volta arrivata sul posto l’ambulanza si è occupata principalmente di soccorrere un passeggero del furgone, rimasto lievemente ferito. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tanta agitazione nel pomeriggio di oggi ad, quando alle 17:20 circa i Vigili delsono dovuti intervenire per l’incendio di un. La segnalazione a cui le squadre 13A e AB 13 hanno risposto è stata in via Umberto Cagni, dove unche stava distribuendo pacchi alimentari ha preso. Le fiamme, sviluppatosi, hanno coinvolto altre 3 automobili parcheggiate vicino il furgoncino: per precauzione sono stati allertati anche gli operatori sanitari del 118. Una volta arrivata sul posto l’ambulanza si è occupata principalmente di soccorrere un passeggero del, rimasto lievemente. ...

Advertising

CasilinaNews : Ostia, prende fuoco un furgone della Protezione Civile: una persona rimane leggermente ferita… - CorriereCitta : Ostia, prende fuoco un furgone della Protezione Civile: un ferito - Pincapalla11 : @Mandrak34656126 @ChiaraTuretta1 @Gianmar26145917 Nella bio ha 'amo Dio', mi viene da chiedere se lo sa che il cris… - gnamnaa : the sexual tension between il chierichetto 11enne che prende l’ostia in bocca direttamente dalle mani del prete - jasmintcha : RT @morsmordraco: Poi mi tocca vedere in televisione le immagini delle messe in cui il prete prende in mano l’ostia e la dà in mano ai fede… -